Block bondit, les investisseurs saluant les réductions de coûts et les appels à la hausse des analystes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février -

** Les actions de la société de paiement Block XYZ.N augmentent de 17,55 % à 64,10 $ dans la séance de transactions matinale

** Jeudi dernier, Block a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux estimations et a déclaré qu'elle réduisait près de la moitié de sa main-d'œuvre

** Oppenheimer augmente le PT à 89 $ de 85 $, citant que Block est bien positionnée pour des gains de parts, soutenue par la monétisation croissante des produits et la pénétration encore faible mais supérieure à 2% d'un marché total adressable de 500 milliards de dollars (TAM)

** Morgan Stanley relève la valeur de XYZ de "equal weight" à "overweight" et augmente le PT à 93 $ de 72 $

** "Nous pensons que la société a rapidement élargi son TAM grâce à l'amélioration de ses produits, à de nouvelles offres et à une plus grande flexibilité en matière de prix", déclare MS

** TD Cowen relève le PT à 95 $ contre 91 $: selon elle, l'histoire la plus importante est un changement fondamental dans Block qui voit l'entreprise se séparer de plus de 40 % de sa base d'employés de plus de 10 000 personnes en raison de l'efficacité générée par les outils d'IA avancés