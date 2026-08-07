Blend Labs en baisse après des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de Blend Labs BLND.N , société spécialisée dans les logiciels bancaires numériques, reculent de 12 % à 1,72 dollar en pré-ouverture

** Jeudi en fin de journée, BLND a publié des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street

** Wells Fargo Securities abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3 $, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 54 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage s'attend à ce que les résultats de BLND reprennent de la vigueur en 2027

** 5 courtiers sur 6 attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou mieux, et 1 recommande de "conserver"; objectif de cours médian de 3 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action BLND affichait une baisse de 36 % depuis le début de l'année