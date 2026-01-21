« Blanche-Neige » et « La Guerre des Mondes » en tête des nominations aux Razzies

À un jour des nominations aux Oscars, le bilan annuel d'Hollywood sur ses échecs cinématographiques a pris forme mercredi: le film live « Blanche-Neige » de Disney et le remake « La Guerre des Mondes » ont obtenu six nominations ex-aequo pour les Golden Raspberry Awards.

Plus connus sous le nom de Razzies, ces prix sont une parodie annuelle des Oscars qui met en lumière ce que les votants considèrent comme les pires performances d'Hollywood. La 46e édition des Golden Raspberry Awards aura lieu le 14 mars, la veille de la cérémonie des Oscars.

Le film « Blanche-Neige » de Disney, remake en 2025 du classique animé de 1937, a obtenu une nomination pour le pire film, ainsi que des nominations pour le pire remake, le pire réalisateur et le pire scénario. Le film fantastique met en scène Rachel Zegler dans le rôle de Blanche-Neige et Gal Gadot dans celui de la Méchante Reine, et ses sept personnages nains générés par ordinateur ont également été cités dans les catégories des pires acteurs dans des seconds rôles et de la pire combinaison à l'écran.

À égalité avec « Blanche-Neige », le film de science-fiction de 2025 « La Guerre des Mondes », avec le rappeur Ice Cube et l'actrice Eva Longoria, basé sur le roman de 1898 de H. G. Wells, a également obtenu six nominations, dont celles du pire film, des pires acteurs, du pire remake, du pire réalisateur, du pire scénario et de la pire combinaison à l'écran.

Parmi les autres nominations figurent le thriller psychologique « Hurry Up Tomorrow », le film de science-fiction « Star Trek: Section 31 » et le film d'action et d'aventure de Netflix « The Electric State », avec Millie Bobby Brown, l'héroïne de « Stranger Things ».

Plus de 1 100 membres des Razzie des États-Unis et d'une vingtaine d'autres pays votent pour les récompenses, selon le site web des Razzie. Les votants sont des membres de la Golden Raspberry Foundation, composée de critiques et d'experts du cinéma.