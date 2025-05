Blade Air Mobility décolle après une perte inférieure aux prévisions et un chiffre d'affaires plus élevé que prévu

12 mai - ** Les actions de Blade Air Mobility BLDE.O ont augmenté de 19,2 % à 3,48 $, un plus haut de deux mois, après que la société ait affiché une perte trimestrielle inférieure aux prévisions et une amélioration de la marge brute

** BLDE est en passe de réaliser sa plus forte hausse en un jour depuis novembre 2023, dans un contexte de reprise plus générale des actions, le Nasdaq .IXIC ayant bondi de plus de 3 % le lundi après la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine .N ** La société de transport aérien et de services logistiques basée à New York a annoncé une perte de 4 cents/sh au 1er trimestre alors que les analystes s'attendaient à une perte de 11 cents, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires du trimestre a augmenté de 5% en glissement annuel pour atteindre 54,3 millions de dollars, ce qui est supérieur aux 49,4 millions de dollars prévus par les analystes

** La société a souligné la force de son segment passagers et des mesures visant à améliorer la rentabilité, telles que son retrait du Canada, et de meilleurs résultats en Europe suite à une restructuration

** La société a déclaré qu'elle s'attendait à une amélioration des résultats tout au long de l'année 2025 dans les secteurs du transport aérien de passagers et du transport aérien médical, et a réaffirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale entre 245 et 265 millions de dollars

** Les 5 analystes qui couvrent BLDE sont tous optimistes, y compris 2 "strong buy"; le PT médian est de $6 - LSEG

** Malgré le mouvement de la séance, l'action est en baisse de 18% depuis le début de l'année