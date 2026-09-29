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Blackstone va lancer une plateforme d'investissement dédiée aux entrepôts des pays nordiques
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 09:40

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions dans les paragraphes 3 à 5)

Blackstone BX.N a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme d'investissement dans la logistique pour les pays nordiques, offrant ainsi aux investisseurs un moyen plus direct d'investir dans un secteur à forte croissance.

La plateforme comprendra plus de 200 entrepôts, principalement dédiés au “dernier kilomètre” pour soutenir le secteur du commerce électronique, couvrant plus de deux millions de mètres carrés, a indiqué la société dans un communiqué.

Basée à Stockholm, cette plateforme – baptisée Norla – sera présente en Suède, au Danemark et en Finlande et devrait être opérationnelle l'année prochaine.

Elle regroupera principalement des actifs déjà détenus par les fonds Blackstone, mais pourrait également inclure certains actifs tiers. La valeur initiale de ces actifs s'élèvera à environ 3 milliards d'euros, a indiqué une source proche du dossier.

“À mesure que le secteur arrive à maturité, nous constatons que les investisseurs recherchent de plus en plus une exposition plus granulaire par zone géographique et par type d’actif”, a déclaré James Seppala, responsable de l’immobilier en Europe chez Blackstone.

(1 dollar = 0,8807 euro)

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