Blackstone s'empare de TXNM Energy pour 11,5 milliards de dollars

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de TXNM Energy et devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

Blackstone Infrastructure finance le prix d'achat entièrement avec des fonds propres et ne prévoit pas d'augmenter le niveau d'endettement de TXNM Energy pour financer l'achat de la société.

(AOF) - Blackstone Infrastructure va acheter le fournisseur américain d'électricité, TXNM Energy, pour une valeur d'entreprise totale de 11,5 milliards de dollars, y compris la dette nette (à l'exclusion de la dette de titrisation) et les actions privilégiées. Le gestionnaire d'actifs alternatifs propose 61,25 dollars en numéraire par action, ce qui représente une prime de 15,8% par rapport au cours de clôture de vendredi.

