Blackstone : résultats et collecte surprennent favorablement
information fournie par AOF 23/10/2025 à 14:51

(AOF) - Blackstone a dévoilé des profits et une collecte supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs alternatifs a généré un bénéfice net de 1,24 milliard de dollars, soit 80 cents par action, contre un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars ou 1,02 dollar, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a bondi de 48%, à 1,89 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Zacks Investment Research s’élevant à 1,21 dollar.

Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 26% à 1,48 milliard de dollars.

Les actifs sous gestion ont augmenté de 12%, à 1242 milliards de dollars, après avoir enregistré une collecte de 54,2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Wall Street anticipait 50,23 milliards de dollars de collecte.

Commentant ces résultats, Stephen A. Schwarzman, président-directeur général, a déclaré : " Blackstone a enregistré un troisième trimestre exceptionnel, marqué par des résultats financiers remarquables et une forte dynamique de levée de fonds sur nos trois principaux canaux : les institutions, les assurances et les particuliers. Les entrées de capitaux ont atteint 54 milliards de dollars au cours du trimestre et 225 milliards de dollars au cours des douze derniers mois ".

Blackstone a indiqué qu'un dividende trimestriel de 1,29 dollar par action sera payé le 10 novembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

