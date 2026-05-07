Blackstone réduit la valeur de son fonds de crédit privé au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires tirés de la conférence téléphonique sur les résultats et des précisions issues des documents déposés aux paragraphes 5 et 6) par Matt Tracy

Le gestionnaire d'actifs Blackstone BX.N a réduit la valeur de son fonds de crédit privé Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N au premier trimestre, a-t-il annoncé jeudi.

La valeur liquidative (NAV) par action du Blackstone Secured Lending Fund a baissé de 2,4 % pour s'établir à 26,26 dollars au premier trimestre, à sa juste valeur, selon la publication de ses résultats.

Les investisseurs se sont intéressés de plus près aux portefeuilles des fonds de crédit privés connus sous le nom de sociétés de développement commercial, alors que les progrès de l'intelligence artificielle menacent les modèles économiques des entreprises du secteur des logiciels.

Le Blackstone Secured Lending Fund détenait environ 20 % de son portefeuille dans des titres du secteur des logiciels à leur juste valeur, à la fin du mois de mars, selon son rapport trimestriel.

Le taux de créances non productives de son portefeuille, c'est-à-dire le pourcentage de ses prêts présentant un retard important dans le paiement des intérêts, s'élevait à un peu plus de 3 % au dernier trimestre, a-t-il indiqué.

Les dirigeants du fonds ont abordé la question du taux de prêts non productifs lors de la conférence téléphonique sur les résultats jeudi. Le fonds a déclaré que son plus gros prêt non productif, accordé à la société de logiciels Medallia, progressait dans sa restructuration et que Blackstone prévoyait d'investir de nouveaux capitaux dans l'entreprise avec des partenaires afin de réduire son endettement et d'investir dans de nouvelles fonctionnalités d'IA.

Le fonds a également déclaré un dividende de 77 cents, en ligne avec les trimestres précédents, a-t-il indiqué.

Il a enregistré 450 millions de dollars de remboursements au sein de son portefeuille au premier trimestre, tandis que les nouveaux investissements ont totalisé près de 325 millions de dollars, a-t-il précisé.