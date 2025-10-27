Blackstone recrute un ancien dirigeant d'Apollo pour diriger le capital-investissement européen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

Blackstone BX.N a nommé un ancien dirigeant d'Apollo APO.N , son homologue des marchés privés, à la tête de son activité de capital-investissement en Europe, après la promotion du titulaire du poste, a déclaré lundi le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde.

Michele Raba prendra la direction d'une région où Blackstone gère plus de 350 milliards de dollars d'actifs et pense pouvoir investir plus de 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Joseph Baratta, responsable mondial des stratégies de capital-investissement de Blackstone, a déclaré dans un communiqué: "L'Europe est au cœur de nos activités de capital-investissement et nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre croissance dans la région en nous appuyant sur nos solides fondations et notre présence locale."

L'activité européenne de capital-investissement de la société a été dirigée depuis 2012 par Lionel Assant, qui passe maintenant au rôle de co-directeur mondial des investissements.

Raba a précédemment dirigé l'activité de capital-investissement européen chez Apollo, et a travaillé auparavant chez Goldman Sachs. Il prendra ses nouvelles fonctions en avril 2026.

Blackstone a indiqué la semaine dernière que le total de ses actifs sous gestion était passé à 1,24 billion de dollars .