Blackstone progresse : le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre dépassent les estimations

29 janvier - ** Les actions de Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, augmentent de 0,2 % à 147,13 $ dans un marché préliminaire agité après avoir limité les gains antérieurs

** Les bénéfices distribuables du 4ème trimestre ou les liquidités pouvant être utilisées pour payer le dividende de 1,75 $ par action ont battu les estimations des analystes de 1,54 $ par action - données LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre de 4,36 milliards de dollars a battu le consensus des analystes de 3,72 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** L'augmentation des transactions et la croissance des centres de données ont contribué aux résultats

** 12 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 174,50 $ - LSEG

** BX a baissé de 10,6% en 2025