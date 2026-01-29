 Aller au contenu principal
Blackstone prévoit des introductions en bourse aux États-Unis et en Inde, ainsi que dans les secteurs des entreprises et de l'énergie
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone s'attend à ce que son important pipeline d'introductions en bourse pour 2026 soit concentré dans l'espace des entreprises et que la plupart des activités se déroulent aux États-Unis, et une partie en Inde, a déclaré jeudi le président et directeur de l'exploitation Jon Gray.

"Cela ressemble à 2013/14, où vous avez eu cette période d'hibernation de quatre ou cinq ans, les marchés se sont rouverts et nous avons introduit un certain nombre de sociétés en bourse", a déclaré Gray lors d'une conférence téléphonique.

M. Gray a précisé que l'accent serait mis sur les entreprises du secteur de l'énergie et de l'électricité et sur les "pics et les pelles" qui les entourent.

