Blackstone nomme Katie Keenan directrice générale du fonds de revenu immobilier après l'assassinat de LePatner

Blackstone BX.N a nommé l'initiée Katie Keenan au poste de directrice générale de son fonds de revenu immobilier et de responsable mondiale de l'activité Core+, a déclaré la société vendredi, à la suite de l'assassinat de l'ancienne responsable de ces activités en juillet.

Mme Keenan a occupé plusieurs postes de direction au sein de la société pendant plus de dix ans. Elle est actuellement co-cheffe des investissements mondiaux pour les stratégies de dette immobilière de Blackstone et directrice générale de la fiducie hypothécaire.

Elle succède à Wesley LePatner dans ces deux fonctions. M. LePatner est l'un des quatre hommes qui ont été tués en juillet lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans le hall du siège de Blackstone à New York. Ni elle ni Blackstone n'étaient spécifiquement visés.

Selon Blackstone, Tim Johnson occupera le poste vacant de Keenan dans le domaine des stratégies de dette immobilière.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde a également nommé Zaneta Koplewicz coprésidente et directrice du fonds de revenu immobilier.

Tous les changements prendront effet le 10 novembre, à l'exception du rôle de responsable mondiale de Core+ de Keenan, qui prend effet immédiatement.

Le fonds d'investissement, appelé BREIT, possède plus de 100 milliards de dollars d'actifs et est l'un des plus grands fonds d'investissement immobilier (REIT) à l'échelle mondiale.

"BREIT est incroyablement bien positionné et je suis impatiente de travailler avec l'équipe pour tirer parti de la reprise immobilière en cours", a déclaré Mme Keenan dans un communiqué.