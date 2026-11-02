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Blackstone mène une opération de 3,1 milliards de dollars visant à acquérir une participation dans LNG Canada, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 06:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe d'investisseurs emmené par Blackstone BX.N a accepté d'acquérir une participation dans l'activité de liquéfaction de LNG Canada auprès d'une filiale de Mitsubishi 8058.T pour 3,1 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant un communiqué.

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