Blackstone lève 9,8 milliards d'euros pour investir dans l'immobilier en Europe

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Blackstone a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son dernier fonds immobilier européen, Blackstone Real Estate Partners Europe VII, qui a levé 9,8 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars). " La reprise de l'immobilier se dessine et nous sommes reconnaissants à nos investisseurs de nous avoir confié un capital substantiel afin de saisir les opportunités grâce à notre processus d'investissement éprouvé et à forte conviction", a déclaré James Seppala, responsable de l'immobilier européen du gestionnaire d'actifs alternatifs.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.