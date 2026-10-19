Blackstone lève 8,7 MdsUSD pour son nouveau fonds BETP V

Blackstone annonce avoir bouclé la levée de fonds de Blackstone Energy Transition Partners V (BETP V), son cinquième fonds consacré à la transition énergétique, pour un montant total de 8,7 MdsUSD. Ce montant dépasse de plus de 50% celui du fonds précédent.

"Le fonds a suscité une demande nettement supérieure au montant recherché et a atteint son plafond de collecte. Ce succès s'inscrit dans la continuité des bonnes performances enregistrées par les précédents fonds de cette stratégie", souligne le gestionnaire de fonds d'investissement.

Blackstone Energy Transition Partners (BETP) investit dans des entreprises du secteur énergétique afin de les aider à se développer et à fournir une énergie plus propre, plus fiable et plus abordable, dans un contexte de hausse des besoins mondiaux.

BETP V a commencé à investir en juin 2026 et a déjà financé trois entreprises, Kindle, Fisterra et Viridon, afin de "soutenir des équipes de direction expérimentées dans le développement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité et de lignes de transport électrique".

Le fonds a également réalisé trois acquisitions dans des activités liées à l'efficacité énergétique et à la fiabilité des infrastructures, à savoir les entreprises Flow Control Holdings, Dresser Utility Solutions et DarkVision.