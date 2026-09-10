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Blackstone investit dans un site logistique en Corée du Sud
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 11:00
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Blackstone fait part d'une prise de participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un projet logistique de stockage sec de premier plan dans la région métropolitaine de Séoul, en Corée du Sud, via une émission primaire d'actions.

Dans ce cadre, le gestionnaire américain de fonds d'investissement s'associe à ESR, qui restera investisseur et continuera à exercer les fonctions de responsable du développement et de gestionnaire d'actifs via ESR Kendall Square, sa plateforme sud-coréenne.

S'étendant sur 334 000 m², le Sanha Logistics Park II est actuellement en construction et devrait être achevé en 2028. Le projet est stratégiquement positionné le long de l'autoroute Gyeongbu, principal corridor autoroutier du pays reliant Séoul à Busan, dans un pôle desservant de nombreux conglomérats coréens.

"Conçue avec une capacité énergétique significative, l'installation soutiendra l'automatisation avancée des entrepôts ainsi que les besoins évolutifs de la chaîne d'approvisionnement des principaux fournisseurs 3PL, plateformes de commerce électronique et détaillants", affirme Blackstone.

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