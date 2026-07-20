Blackstone investit dans la société sud-coréenne Futronic

Blackstone annonce que des fonds de capital-investissement qui lui sont affiliés ont conclu un accord définitif en vue de réaliser un investissement significatif dans Futronic, un fournisseur sud-coréen de premier plan d'actionneurs de haute précision au service des industries mondiales de la robotique automobile et industrielle.

Cette transaction est réalisée en partenariat avec le fondateur de Futronic, Jin-ho Ko, qui restera à son poste de PDG et travaillera avec le groupe de gestion de fonds d'investissement pour accélérer la croissance mondiale de la société et son expansion sur de nouveaux marchés finaux.

Futronic joue un rôle clé dans les phases initiales d'ingénierie auprès de ses clients sur des marchés de la mobilité au sens large, notamment les robots humanoïdes et la robotique générale. Présente principalement en Corée du Sud et aux Etats-Unis, la société poursuit activement son développement à l'international.

"Futronic représente le meilleur de l'industrie mécatronique coréenne, avec des capacités impressionnantes de R&D et d'ingénierie qui la placent dans une position idéale pour connaître une croissance rapide sur les marchés de l'automobile et de la robotique", commente Eugene Cook, responsable de la Corée chez Blackstone Private Equity.