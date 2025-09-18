Blackstone et TPG relancent leur intérêt pour l'achat de Hologic, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte) par Sabrina Valle

Les sociétés de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de la société de diagnostic médical Hologic HOLX.O dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

Les pourparlers entre les parties ont été intermittents au cours de l'année écoulée et pourraient encore échouer, a précisé cette personne. Mais les conditions de rémunération de la directrice générale de Hologic, Steve MacMillan, et la récente dépréciation des actions sont considérées par les investisseurs comme des incitations à la vente.

La directrice générale pourrait recevoir plus de 40 millions de dollars en actions et en espèces en cas de changement de contrôle, selon les conditions de rémunération décrites dans un document déposé par la société à l'adresse au début de l'année.

Les parties procèdent actuellement à des vérifications préalables, et un accord n'est pas attendu dans le mois à venir, a déclaré cette personne.

Les porte-parole de Blackstone et de TPG se sont refusés à tout commentaire. Hologic n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Hologic est spécialisée dans le diagnostic de la santé des femmes, notamment le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus et les tests de dépistage des maladies infectieuses.

Le Financial Times avait déjà rapporté en mai que Blackstone et TPG avaient soumis une proposition non contraignante d'environ 16 milliards de dollars, dette comprise, soit entre 70 et 72 dollars par action, proposition que Hologic avait rejetée.

Ce nouvel engagement intervient alors que les actions de Hologic ont perdu du terrain ces derniers mois. Les actions Hologic s'échangeaient à 66 dollars mercredi en fin d'après-midi, ce qui donne à la société basée à Marlborough (Massachusetts) une capitalisation boursière d'environ 14,7 milliards de dollars.

Sur le plan opérationnel, Hologic a montré des signes de reprise, en particulier dans les secteurs du diagnostic moléculaire et de la chirurgie mammaire interventionnelle.

La société a dépassé les attentes du marché au deuxième trimestre, la direction a récemment relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a réaffirmé ses attentes de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen pour l'exercice 2026, soutenue par le lancement de nouveaux produits et l'allègement des pressions tarifaires.