Blackstone et TPG demandent plus de 4 milliards de dollars pour la division chirurgicale d'Hologic, selon le Financial Times

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Les groupes de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O demandent plus de 4 milliards de dollars pour la division chirurgicale de la société de technologies médicales Hologic, a rapporté jeudi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* Les deux sociétés travaillent avec des conseillers en vue de la cession de cette division, qui fabrique du matériel chirurgical utilisé par les gynécologues, a rapporté le FT.

* Blackstone et TPG avaient annoncé l'année dernière l'acquisition de Hologic pour 18,3 milliards de dollars, financée par des liquidités et des emprunts, ce qui constituait l'un des plus importants rachats d'une entreprise de dispositifs médicaux. La transaction a été finalisée en avril 2026.

* Reuters n’a pas pu vérifier cette information. TPG, Blackstone et Hologic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

* Le FT indique que les groupes de capital-investissement cherchent désormais à réduire leur endettement et à rembourser les investisseurs ayant participé au rachat de Hologic.

* Cette vente potentielle intervient alors que les tensions sur le marché du crédit privé se répercutent sur les marchés adjacents du capital-investissement, poussant les sociétés à trouver des moyens de restituer des liquidités à leurs investisseurs.

* Blackstone fait partie des fonds de crédit privé qui ont récemment été confrontés à des pressions de rachat. La société a plafonné les retraits de son fonds phare de crédit privé le mois dernier après avoir reçu un nombre croissant de demandes de rachat.