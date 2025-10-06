 Aller au contenu principal
Blackstone et Lunate (Abu Dhabi) s'associent pour investir 5 milliards de dollars dans la logistique du Golfe
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 14:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N et Lunate d'Abu Dhabi prévoient de créer une plateforme qui ciblera des investissements dans des actifs logistiques dans la région du Golfe d'une valeur de 5 milliards de dollars, ont déclaré les deux gestionnaires d'investissements alternatifs dans un communiqué lundi.

Dans le cadre d'un partenariat stratégique, la plateforme GLIDE ciblera des "actifs d'entrepôt de haute qualité", principalement des projets de développement entièrement nouveaux, et se concentrera sur l'alliance du Conseil de coopération du Golfe qui comprend Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Elle se concentrera également sur des acquisitions sélectives de portefeuilles et des transactions de vente et de cession-bail avec des entreprises régionales de premier plan, ont-ils déclaré sans fournir plus de détails.

Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde avec 1 200 milliards de dollars sous gestion, a développé ses investissements dans le Golfe et a acquis le mois dernier, avec la société de capital-investissement Permira, une participation minoritaire de 525 millions de dollars dans la société de petites annonces Property Finder, basée à Dubaï.

"La profonde transformation économique en cours dans le CCG, stimulée par des politiques de croissance, des changements démographiques favorables et une large diversification économique, crée une dynamique puissante pour des secteurs tels que la logistique", a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation de Blackstone, dans le communiqué.

GLIDE devrait attirer davantage de partenaires stratégiques de la région et disposera d'équipes dédiées sur place pour soutenir son développement, ont indiqué les deux entreprises.

