information fournie par Reuters • 04/05/2026 à 13:18

Blackstone Digital Infrastructure Trust prévoit de lever plus de 1,7 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Blackstone Digital Infrastructure Trust a annoncé lundi qu'il comptait lever jusqu'à 1,7 milliard de dollars dans le cadre d'une introduction en bourse aux États-Unis.