Blackstone Digital Infrastructure Trust dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Blackstone Digital Infrastructure Trust a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis vendredi, cherchant à capitaliser sur la demande croissante des investisseurs pour les centres de données

Les centres de données sont devenus l'une des catégories d'actifs les plus prisées dans l'immobilier, car l'augmentation des charges de travail liées à l'intelligence artificielle entraîne une demande sans précédent de puissance de calcul et d'infrastructure numérique.

La société prévoit d'acquérir et de posséder des centres de données stabilisés loués à de grandes entreprises de cloud et de technologie, en pariant sur la demande croissante d'informatique plus rapide.

Elle ciblera les actifs loués aux principaux hyperscalers de niveau investissement, notamment Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et Nvidia.

Blackstone est le plus grand investisseur financier dans les actifs de centres de données et d'infrastructures numériques à l'échelle mondiale, ayant investienviron 200 milliards de dollars dans des transactions à travers des structures de capital depuis 2018, dont plus de 130 milliards de dollars dans des actifs de centres de données.

En 2021, il a privatisé l'opérateur de centres de données QTS Realty Trust Inc dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 10 milliards de dollars.

La valeur de marché totale des actifs stabilisés des centres de données aux États-Unis est passée de 175 milliards de dollars en 2023 à 275 milliards de dollars en 2025, et d'ici 2030, le marché total adressable devrait plus que tripler pour atteindre 1 000 milliards de dollars.

La société a identifié et examiné environ 25 milliards de dollars sur des marchés tels que la Virginie du Nord, l'Ohio, Phoenix, le Maryland et Austin.

La FPI vise des actifs d'une valeur comprise entre 250 millions et 1,5 milliard de dollars, avec des baux d'une durée moyenne pondérée de 10 à 20 ans.

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities et Deutsche Bank Securities figurent parmi les souscripteurs de l'offre.

La société prévoit de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "BXDC".