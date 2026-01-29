Blackstone dépasse les attentes grâce à la reprise des fusions-acquisitions et à ses investissements dans l'IA
Le retour de l'activité M&A, stimulée par l'assouplissement monétaire et un climat politique plus stable, a permis à Blackstone d'investir 42 milliards de dollars sur la période, notamment via l'acquisition du japonais TechnoPro. Le groupe prévoit encore 23 milliards d'investissements, en particulier dans le secteur médical. Parallèlement, les fonds d'infrastructure ont progressé de 8,4%, tirés par la société QTS, opérateur de centres de données, qui bénéficie de la demande en infrastructures liées à l'intelligence artificielle.
Malgré ces résultats solides, l'action Blackstone a reculé de 11% en 2025. Les analystes attribuent cette baisse à une perception mitigée du secteur des actifs alternatifs, bien que la dynamique de reprise puisse redonner de l'élan au titre. Le groupe reste aussi sous surveillance politique, Donald Trump ayant menacé d'interdire aux grands fonds l'achat de logements individuels. Toutefois, l'exposition de Blackstone à ce segment, estimée à 6 milliards de dollars, est jugée négligeable au regard de son portefeuille global.
