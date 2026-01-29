 Aller au contenu principal
Blackstone dépasse les attentes grâce à la reprise des fusions-acquisitions et à ses investissements dans l'IA
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 15:05

Blackstone a publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, soutenus par un rebond marqué de l'activité de fusions-acquisitions et par la valorisation croissante de ses investissements dans les centres de données. Le groupe a réalisé 957 millions de dollars de produits de cession au quatrième trimestre 2025, en hausse de 59% sur un an, et levé 71,5 milliards de dollars de nouveaux capitaux. Ses encours sous gestion atteignent désormais 1 270 milliards. Le résultat distribuable s'est établi à 2,2 milliards de dollars (1,75 dollar par action), dépassant largement le consensus de 1,54 dollar.

Le retour de l'activité M&A, stimulée par l'assouplissement monétaire et un climat politique plus stable, a permis à Blackstone d'investir 42 milliards de dollars sur la période, notamment via l'acquisition du japonais TechnoPro. Le groupe prévoit encore 23 milliards d'investissements, en particulier dans le secteur médical. Parallèlement, les fonds d'infrastructure ont progressé de 8,4%, tirés par la société QTS, opérateur de centres de données, qui bénéficie de la demande en infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Malgré ces résultats solides, l'action Blackstone a reculé de 11% en 2025. Les analystes attribuent cette baisse à une perception mitigée du secteur des actifs alternatifs, bien que la dynamique de reprise puisse redonner de l'élan au titre. Le groupe reste aussi sous surveillance politique, Donald Trump ayant menacé d'interdire aux grands fonds l'achat de logements individuels. Toutefois, l'exposition de Blackstone à ce segment, estimée à 6 milliards de dollars, est jugée négligeable au regard de son portefeuille global.

