Blackstone conclut un accord de 6,5 milliards de dollars avec Enverus

Blackstone BX.N , le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, a accepté d'acheter le fournisseur de données et d'analyses énergétiques Enverus, a-t-il déclaré dans un communiqué mercredi, alors que les transactions dans le secteur du capital-investissement montrent des signes de reprise après un ralentissement.

Reuters avait rapporté en exclusivité la semaine dernière que Blackstone était devenu le favori pour l'achat d'Enverus. Aucun détail financier n'a été donné, mais une source au fait de l'affaire a déclaré que la transaction évaluait la cible à 6,5 milliards de dollars.

L'atténuation de l'incertitude économique et la perspective d'éventuelles baisses de taux, associées à une demande refoulée de transactions, ont créé un environnement propice à la reprise des fusions et acquisitions après un ralentissement dû aux droits de douane.

Jonathan Gray, président et directeur de l'exploitation de Blackstone, avait déclaré le mois dernier que "la pause dans les transactions était derrière nous".

L'opération Enverus est le dernier investissement de Blackstone dans le secteur de l'énergie. En janvier, une unité du gestionnaire d'actifs avait accepté d'acquérir une centrale électrique au gaz naturel de 774 mégawatts en Virginie.

"Blackstone partage notre conviction que l'avenir de l'énergie sera défini par l'IA, l'intelligence en temps réel et une exécution audacieuse", a déclaré Manuj Nikhanj, directeur général d'Enverus. "Leur portée mondiale et leur expertise approfondie dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et des industries riches en données vont accélérer notre élan."

"C'est plus qu'une transaction, c'est une rampe de lancement."

Fondée en 1999, Enverus fournit des analyses et des données de référence provenant des producteurs d'énergie américains et de plus de 40 000 fournisseurs. L'entreprise, dont le siège est à Austin, au Texas, compte plus de 8 000 clients dans 50 pays, qu'il s'agisse de sociétés d'exploration et de production ou de compagnies d'électricité et de services publics.

Reuters a rapporté en mai que la société de capital-investissement Hellman & Friedman avait lancé une procédure de vente pour Enverus, qui a suscité l'intérêt de sociétés de rachat et d'autres entreprises.

H&F avait racheté Enverus à une autre société de capital-investissement, Genstar Capital, dans le cadre d'une transaction de 4,25 milliards de dollars en 2021.

RBC Capital Markets et Simpson Thacher & Bartlett ont conseillé Blackstone pour cette opération, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2025. Citi, Morgan Stanley et Kirkland & Ellis ont conseillé Enverus et H&F.