Blackstone : collecte de 40,5 milliards de dollars au troisième trimestre

(AOF) - Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blackstone a dévoilé des bénéfices supérieurs au consensus au troisième trimestre. Il a généré un bénéfice net de 1,56 milliard de dollars, soit 1,02 dollar par action, contre un bénéfice net de 920,74 millions de dollars ou 73 cents, un an plus tôt. Le profit distribuable, qui sert de référence aux analystes, a augmenté de 6% à 1,278 milliard de dollars, soit 1,01 dollar par titre. Ce dernier a dépassé le consensus Bloomberg s’élevant à seulement 91 cents.

Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 5% à 1,175 milliard de dollars.

"Blackstone a publié des résultats solides pour le troisième trimestre, marqués par une accélération généralisée de nos activités. Nous avons investi ou engagé 54 milliards de dollars au cours du trimestre - le montant le plus élevé depuis plus de deux ans - et déployé 123 milliards de dollars au cours des douze derniers mois, depuis que le coût du capital a atteint son pic", a commenté le PDG, Stephen A. Schwarzman.

Les encours ont augmenté de 10% à 1107 milliards de dollars après avoir enregistré une collecte de 40,5 milliards de dollars au troisième trimestre, dont 21,39 milliards pour le segment crédit-assurance. Les actifs générant des commissions ont augmenté de 12% à 820,46 milliards de dollars.