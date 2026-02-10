Blackstone augmente sa participation dans la startup d'IA Anthropic pour la porter à environ 1 milliard de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

Blackstone BX.N augmente son investissement dans le fabricant de chatbots Claude Anthropic, portant sa participation à environ 1 milliard de dollars, ce qui valorise l'entreprise à environ 350 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

Les startups de l'IA continuent d'attirer des financements importants de la part d'investisseurs mondiaux, motivés par les attentes d'une croissance rapide et d'une adoption commerciale généralisée.

Le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde investit 200 millions de dollars supplémentaires dans le cadre du cycle de financement en cours d'Anthropic, a déclaré la source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère privé de l'affaire.

Le dernier investissement valorise la startup soutenue par Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O à 350 milliards de dollars, reflétant le fort appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA générative de premier plan.

Blackstone et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Anthropic, qui développe la famille de modèles d'IA Claude, a lancé la semaine dernière un nouveau système phare appelé Opus 4.6, dans le cadre de ses efforts visant à fournir des outils plus avancés pour les entreprises et le grand public.

La société a déclaré que le nouveau modèle offre des capacités de raisonnement, de codage et de génération de textes complexes améliorées par rapport aux versions précédentes.

Opus 4.6 est également conçu pour travailler sur des tâches pendant des périodes plus longues et avec une plus grande fiabilité, tout en montrant des gains de performance notables dans des domaines tels que le développement de logiciels et l'analyse financière, a déclaré l'entreprise.

Le lancement du nouveau modèle est intervenu quelques jours avant une chute des valeurs traditionnelles du secteur des logiciels, après que les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle ont ravivé les craintes que l'IA ne perturbe les modèles économiques établis dans l'ensemble du secteur.

Les actions du secteur des logiciels en Europe et aux États-Unis ont chuté la semaine dernière à la suite du lancement, les investisseurs craignant de plus en plus que les progrès rapides de l'intelligence artificielle générative n'érodent la demande de produits et de services logiciels conventionnels.

L'industrie du logiciel est largement considérée comme particulièrement exposée à la perturbation, car des outils tels que Claude automatisent de plus en plus les tâches routinières qui ont longtemps soutenu le pouvoir de fixation des prix et la croissance du chiffre d'affaires de nombreuses entreprises.