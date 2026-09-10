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Blackstone acquiert une participation majoritaire dans un parc logistique sud-coréen
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 09:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a annoncé jeudi avoir acquis une participation majoritaire dans Sanha Logistics Park II, un complexe logistique dédié au stockage à sec situé en Corée du Sud, par le biais d'une émission d'actions, dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer sa présence dans ce pays d'Asie de l'Est.

Le gestionnaire immobilier ESR, basé à Singapour, restera investisseur dans le projet et continuera d’assurer les fonctions de gestionnaire de développement et de gestionnaire d’actifs par l’intermédiaire de sa plateforme sud-coréenne, ESR Kendall Square, ont indiqué les deux sociétés.

* Le Sanha Logistics Park II, un complexe de stockage d’une superficie de 334.000 mètres carrés, est actuellement en construction et devrait être achevé en 2028.

* Le coût total de développement du Sanha Logistics Park II s’élève à environ 600 milliards de wons coréens (soit 448,30 millions de dollars , a indiqué ESR à Reuters.

* Blackstone n’a pas précisé la valeur de sa participation.

* Situé le long de l’autoroute Gyeongbu, principal axe routier coréen reliant Séoul à Busan, le parc devrait répondre aux besoins en matière d’automatisation des entrepôts et aux autres exigences en constante évolution de la chaîne d’approvisionnement, ont indiqué les entreprises.

* “Cet investissement renforce la présence de Blackstone en Corée et consolide la logistique en tant que thème immobilier phare à l’échelle mondiale”, a déclaré Chris Kim, directeur de Blackstone Real Estate-Korea.

(1 $ = 1.338,3800 wons)

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