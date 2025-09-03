Blackstone achète l'immeuble Centre d'Affaires Paris-Trocadéro pour €700 mlns

Blackstone BX.N a confirmé mercredi avoir acheté un immeuble de bureaux prestigieux dans le centre de Paris pour environ 700 millions d'euros, signe que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux bâtiments administratifs haut de gamme après une chute de l'activité due à la pandémie de COVID-19.

L'immeuble Centre d'Affaires Paris-Trocadéro, construit en 1913 et situé dans le 16e arrondissement, près de l'Arc de Triomphe, avait été mis en vente en mars par son propriétaire, l'allemand Union Investment, qui l'avait acquis en 2003 pour 284 millions d'euros.

Reuters avait rapporté en juin que Blackstone faisait partie des candidats présélectionnés pour l'acquisition, cette opération constituant l'une des plus importantes ventes de bureaux en Europe depuis la pandémie de COVID-19.

"Cette acquisition souligne notre confiance dans le marché européen des bureaux et notre conviction que les bons actifs situés dans des emplacements de premier choix continuent d'offrir des opportunités intéressantes", a déclaré James Seppala, responsable de l'immobilier en Europe pour Blackstone.

L'immeuble de 41.234 mètres carrés comprend également 57 appartements de luxe, des restaurants et des cafés. Il appartenait à l'origine à la banque française Société générale avant d'être vendu à Union Investment en 2003.

La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

(Rédigé par Iain Withers ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)