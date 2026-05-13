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Blackstone abandonne l'opération New World d'une valeur de 4 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blackstone BX.N a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development 0017.HK après que ce promoteur immobilier en difficulté eut refusé de céder les rênes, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

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