Blackstone abandonne l'opération New World d'une valeur de 4 milliards de dollars, rapporte Bloomberg News

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Blackstone BX.N a renoncé à un projet de fusion de 4 milliards de dollars avec la société hongkongaise New World Development 0017.HK après que ce promoteur immobilier en difficulté eut refusé de céder les rênes, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.