BlackRock va vendre sa participation de 7 % dans Naturgy dans le cadre d'une vente accélérée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N prévoit de vendre environ 69 millions d'actions de la compagnie espagnole de gaz Naturgy NTGY.MC , soit l'équivalent de 7,1% de la société, dans le cadre d'un placement accéléré géré par JP Morgan, a indiqué la société mercredi.

La transaction, qui s'adresse à des investisseurs qualifiés, débutera immédiatement dans le cadre d'un accord d'échange de blocs. Les conditions définitives, y compris le prix de vente, seront annoncées une fois l'opération achevée.

Au niveau actuel du marché, la participation vaut environ 1,8 milliard d'euros (2,1 milliards de dollars).

BlackRock est entré dans le capital de Naturgy par le biais de l'acquisition en 2024 de Global Infrastructure Partners (GIP), qui avait déjà investi dans l'entreprise. La vente réduira la participation de BlackRock à environ 12 %, ce qui en fera le quatrième actionnaire, et portera le flottant à plus de 25 %.

Après la vente de sa participation, BlackRock deviendra le quatrième actionnaire de la société.

La transaction fait suite à une période de fortes performances pour Naturgy, qui a enregistré des bénéfices records d'environ 2 milliards d'euros par an au cours des deux dernières années. La société a bénéficié de l'augmentation de la production de ses centrales à cycle combiné, qui ont fonctionné plus d'heures depuis une panne de réseau survenue le 28 avril, ce qui a permis d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement et d'éviter des déconnexions généralisées.

(1 dollar = 0,8578 euro)