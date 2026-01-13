BlackRock va supprimer environ 250 emplois dans le cadre des derniers licenciements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, va supprimer des centaines d'emplois dans le cadre d'une série régulière de licenciements visant à améliorer l'efficacité, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters.

Environ 1 % de ses effectifs mondiaux, soit quelque 250 employés, perdront leur emploi, a déclaré le porte-parole, confirmant un rapport antérieur de Bloomberg News.

Sous la direction du directeur général et cofondateur Larry Fink, BlackRock s'est concentré sur les marchés privés en procédant à des acquisitions majeures, notamment celle du fournisseur de crédit privé HPS et de l'investisseur en infrastructures Global Infrastructure Partners.

"L'amélioration de BlackRock est une priorité constante", a déclaré le porte-parole dans un communiqué. "Chaque année, nous prenons des décisions pour nous assurer que nos ressources sont alignées sur nos objectifs et que nous sommes bien positionnés pour servir nos clients aujourd'hui et à l'avenir."