BlackRock sous le seuil des 5% du capital et des votes de Nexans
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 16:43

La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 janvier 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Nexans et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,98% du capital et des
droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Nexans sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Nexans détenues à titre de collatéral.

