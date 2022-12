BlackRock séduit par les Eltif

(NEWSManagers.com) - Il faut cesser d’appeler les classes d’actifs privés des gestions alternatives, selon Edwin Conway, responsable mondial de BlackRock Alternatives, car elles deviennent un actif cœur de portefeuille, constate-t-il. La division d’actifs privés de la plus grosse société de gestion au monde gère quelque 340 milliards de dollars dont 86 en Europe. Elle vient de lever 415 millions d’euros pour son fonds d’investissement européen de long terme (Eltif) sur les infrastructures privées, BlackRock Private Infrastructure Opportunities Eltif, après le premier Eltif sur le private equity clôturé en avril 2021 (environ 500 millions de dollars). En Europe, BlackRock Alternatives envisage de commercialiser deux nouveaux véhicules Eltif de private equity en 2023. « Avec les Eltif, nous avons un véhicule qui est accepté sur tout le continent européen », souligne Edwin Conway, qui s’est exprimé ce mardi lors d’un point presse avec des journalistes européens.

En octobre dernier, le Conseil et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur une révision du règlement relatif aux Eltif destinée à rendre ces fonds d’investissement plus attrayants après des débuts moribonds. Les Eltif, dans leur version optimisée, devraient permettre de soutenir la démocratisation des marchés privés en Europe pour Edwin Conway.

Le patron de BlackRock Alternatives constate que les portefeuilles de la clientèle européenne sont mûrs en termes d’allocation au private equity et à l’immobilier mais qu’ils restent sous-alloués en dette privée et en capital d’infrastructure (infrastructure equity). Ce, alors que l’infrastructure présente des caractéristiques protégeant des effets de l’inflation, dit-il.

Repricing

Dans les infrastructures, BlackRock Alternatives se concentre sur les opportunités répondant aux 3 D : digitalisation, décarbonation et décentralisation. Le nouveau fonds va cibler divers secteurs dont le transport et la logistique, la production d’électricité et les services aux collectivités, les télécommunications, les infrastructures environnementales et sociales. Au moins 50 % du portefeuille de l'Eltif sera investi dans des co-investissements en infrastructures situés en Europe.

Edwin Conway reste par ailleurs surpris que la dette d’infrastructure demeure une classe d’actifs aussi petite en termes d’encours. BlackRock Alternatives ne gère que 21 milliards de dollars sur ce segment et figure pourtant parmi les trois plus gros gérants de ce segment. « C’est une classe d’actifs émergente, pas très bien comprise. Les assureurs l’ont déjà massivement adoptée à l’inverse des fonds de pension », observe Edwin Conway.

Si l’infrastructure est une valeur montante des portefeuilles, certains actifs privés souffrent à l’instar de certains secteurs joués par le capital-investissement ou de l’immobilier. Le repricing des actifs doit avoir lieu dans le secteur immobilier et il va se poursuivre dans le private equity, dit Edwin Conway, qui prédit une première moitié de 2023 très volatile sur ces deux segments en Europe.