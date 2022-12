BlackRock se sépare d’un fonds actions asiatiques

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire américain BlackRock a décidé d’abandonner son fonds d’actions asiatiques BlackRock Asia Pacific Equity Income. Sa liquidation est prévue le 2 mars 2023. Le fonds, lancé en septembre 2009, a vu ses encours décliner pour atteindre 114 millions de dollars mi-septembre 2022 après avoir atteint un pic aux alentours de 840 millions de dollars en 2014.

Les administrateurs du fonds pensent que le fonds n’est plus aligné avec la proposition de BlackRock et ne s’attendent plus à collecter sur le fonds dans un futur proche étant donné l’absence de marques d’intérêt d’investisseurs.