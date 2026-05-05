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BlackRock renforce sa participation au capital de Zalando
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 15:15

Le gérant d'actifs américain BlackRock a renforcé sa participation au capital de Zalando, selon une déclaration publiée mardi.

Agissant pour le compte de ses fonds sous gestion, BlackRock contrôlait en date du 28 avril 5,57% des droits de vote contre 5,55% précédemment.

Sa participation directe atteignait 5,14%, tandis que 0,43% était détenu par le biais d'instruments financiers.

Ce renforcement au capital, qui résulte d'une acquisition d'actions, intervient alors que le spécialiste allemand du prêt-à-porter en ligne doit publier demain ses résultats de 1er trimestre.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando grappillait 0,4% mardi en début d'après-midi.

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