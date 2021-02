BlackRock règne en maître sur le secteur des fonds en Europe en 2020

(NEWSManagers.com) - La principale société de gestion au monde domine l' Europe. En 2020, BlackRock s' est placée en tête de la vente de fonds en Europe, avec une collecte nette de 132,1 milliards d' euros, comme en 2019, selon les données de Refinitiv Lipper. Elle affiche les meilleurs scores à la fois dans la distribution de fonds obligataires (+29 milliards d' euros) et de fonds actions (+69,3 milliards). Elle surpasse aussi ses concurrentes en termes d' encours avec pas moins de 1.114 milliards d' euros.

Amundi, la deuxième société en termes d' encours en Europe, arrive loin derrière avec 445,2 milliards d' euros d' encours de fonds. La société n' a été que septième en termes de collecte l' an dernier avec près de 20 milliards d' euros. JPMorgan arrive troisième, devant UBS et DWS Group.

Le deuxième vendeur de fonds en Europe en 2020 a été JPMorgan, devant Goldman Sachs, BNP Paribas Asset Management, DWS Group et Vanguard Group.

Lipper Refinitiv observe que la collecte des sociétés qui dominent les classements a été influencée par les flux dans les fonds monétaires, qui se sont arrogés une large partie de la collecte globale en 2020. Par exemple, BlackRock a collecté 30,7 milliards d'euros dans les fonds monétaires, JPMorgan quelque 33,5 milliards d'euros et Goldman Sachs, 31,9 milliards d'euros. De plus, six des dix meilleurs vendeurs de fonds ont enregistré " des flux significatifs " dans leurs ETF.

A noter que parmi ces géants, quelques petites sociétés s' illustrent dans les classements par catégories de fonds. Ainsi, l' allemande Flossbach von Storch est deuxième meilleur vendeur de fonds diversifiés en 2020 avec 7,8 milliards d' euros, derrière ING. La britannique Royal London est cinquième, avec 2,9 milliards. Parmi les fonds alternatifs Ucits, Eleva Capital fait une apparition remarquée avec 700 millions d' euros de collecte, derrière Man Investments, Nordea et Partners Group.

Si l' on prend le secteur dans son ensemble, les fonds vendus en Europe ont drainé 574,3 milliards d' euros, soit un niveau plus élevé que la moyenne annuelle entre 2004 et 2019. Les fonds monétaires se sont taillé la part du lion au cours de cette année compliquée, avec 268,4 milliards d' euros de collecte nette. Les fonds actions ont drainé 212,4 milliards d' euros, les fonds obligataires ont attiré quelque 129,6 milliards d' euros et les fonds diversifiés 26,7 milliards d' euros. Les fonds alternatifs Ucits sont les seuls à être dans le rouge, ayant vu sortir 80,2 milliards d' euros. Lipper Refinitv observe que plus de 50 % de la collecte s' est portée sur des fonds ESG, confirmant ainsi l' engouement pour ces stratégies.

Au total, les encours ont atteint 13.000 milliards d' euros, contre 12.300 milliards fin 2019, bénéficiant d' un effet marché très positif en plus de la collecte.