Fin de la canicule, la vigilance orange levée sur l'ensemble du pays
information fournie par AFP 19/08/2025 à 07:20

Un homme devant une fontaine près de la Garonne lors d'une vague de chaleur à Toulouse, le 15 août 2025 ( AFP / Ed JONES )

L'épisode caniculaire a pris fin mardi matin après 11 jours d'une vague de chaleur écrasante sur la quasi-totalité du territoire, annonce Météo-France dans son dernier bulletin, qui lève les dernières vigilances orange.

Sur le pourtour méditerranéen, les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse ont été rétrogradés en vigilance jaune, indique l'institut météorologique à 06H00.

"Un épisode pluvio-orageux se met en place du sud-ouest au centre-est ainsi qu'aux régions méditerranéennes", prévient par ailleurs Météo-France, prévoyant des "cumuls de pluie attendus (qui) pourront localement être importants en peu de temps".

La vague de chaleur a débuté le 8 août en France. D'abord cantonnée au Sud, avec des températures particulièrement élevées sur le Midi méditerranéen, elle a atteint un niveau exceptionnel entre lundi et mercredi la semaine dernière du sud-ouest au centre-est, où de nombreux records ont été battus.

Dans l'Hexagone, 266 stations météo ont enregistré au moins une fois une température de 40°C ou plus entre le 9 et le 12 août 2025 inclus. Soit plus que sur toute la seconde moitié du XXème siècle (235).

Environnement
