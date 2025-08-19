*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* VINCI SGEF.PA a remporté un contrat de conception-construction en Australie.
* GROUPE ADP ADP.PA a fait état d'un trafic Paris Aéroport en hausse de 3,5% sur un an en juillet.
* BIOMERIEUX BIOX.PA a reçu l’autorisation de la FDA pour prélèvement nasal avec BIOFIRE SPOTFIRE (R/ST) mini.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U8080
(Rédigé par Mara Vîlcu)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer