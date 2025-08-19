information fournie par Reuters • 19/08/2025 à 06:56

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a remporté un contrat de conception-construction en Australie.

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état d'un trafic Paris Aéroport en hausse de 3,5% sur un an en juillet.

* BIOMERIEUX BIOX.PA a reçu l’autorisation de la FDA pour prélèvement nasal avec BIOFIRE SPOTFIRE (R/ST) mini.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3U8080

(Rédigé par Mara Vîlcu)