Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
19/08/2025 à 06:56

*

*

*

*

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* VINCI SGEF.PA a remporté un contrat de conception-construction en Australie.

* GROUPE ADP ADP.PA a fait état d'un trafic Paris Aéroport en hausse de 3,5% sur un an en juillet.

* BIOMERIEUX BIOX.PA a reçu l’autorisation de la FDA pour prélèvement nasal avec BIOFIRE SPOTFIRE (R/ST) mini.

(Rédigé par Mara Vîlcu)

Valeurs associées

ADP
121,900 EUR Euronext Paris 0,00%
BIOMERIEUX
127,200 EUR Euronext Paris +1,03%
VINCI
128,000 EUR Euronext Paris -1,23%
