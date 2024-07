BlackRock profite au 2T de la hausse des marchés et du succès des fonds ETF

Le groupe américain BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, a profité au deuxième trimestre de la croissance des marchés financiers et, tout particulièrement, de l'appétence pour les fonds indiciels (ETF) qui lui ont permis de dépasser les attentes.

Larry Fink, PDG de BlackRock, en novembre 2022, à New York ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Pour la période entre avril et juin, le groupe a annoncé lundi un chiffre d'affaires de 4,80 milliards de dollars (+6% sur un an) et un bénéfice net de 1,49 milliard (+9%). Ils ont répondu peu ou prou aux attentes des analystes de Factset.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels -référence pour les analystes-, le bénéfice net dépasse en revanche le consensus (9,96 dollars) en s'établissant à 10,36 dollars (+12%).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action BlackRock progressait de 0,81%.

"BlackRock a évolué dans le plus large contexte d'opportunités que nous ayons vu depuis plusieurs années, y compris dans le marché des investisseurs privés" et les fonds indiciels, a relevé Larry Fink, patron de BlackRock, cité dans un communiqué.

"Dans le même temps, nous ouvrons de nouveaux marchés importants de croissance pour nos clients et nos actionnaires avec nos acquisitions en cours de Global Infrastructure Partners et de Preqin", a-t-il ajouté.

La finalisation du rachat de Global Infrastructure Partners (GIP), annoncé le 12 janvier pour environ 12,5 milliards de dollars, est prévue pour le troisième trimestre, a indiqué M. Fink.

Il a précisé qu'elle apporterait environ 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les infrastructures et qu'elle allait faire bondir sa base de commissions.

L'acquisition du fournisseur britannique de données Preqin pour environ 3,2 milliards de dollars a été annoncée le 1er juillet et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.

Cette opération "représente la prochaine étape de la transformation des capacités de BlackRock dans le secteur des investissements privés", a relevé le gestionnaire d'actifs.

Du côté de ses activités, il a enregistré un flux positif net de 139 milliards de dollars au premier semestre, dont 82 milliards sur le seul deuxième trimestre. A noter un "début d'année record pour les ETF BlackRock" et une réussite dans tous ses segments de produits.

Au 30 juin, il cumulait 10.645 milliards de dollars d'actifs sous gestion (+13% sur un an) grâce à la croissance organique et aux évolutions positives des marchés, a-t-il expliqué.