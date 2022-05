BlackRock prévoit un triplement du marché des ETF obligataires d'ici 2030

(NEWSManagers.com) - Avec une croissance annuelle moyenne de 23% par an depuis 20 ans, le marché des fonds indiciels cotés (ETF) obligataires devrait continuer de croître et même tripler d'ici 2030 pour atteindre 5.000 milliards de dollars, selon une étude de BlackRock, lui-même grand fournisseur de ces produits.

Cette croissance serait réalisable dans un contexte pourtant plus compliqué avec le retour de la hausse des taux qui a provoqué une certaine volatilité ces derniers mois. Les ETF obligataires ne représentent encore que 2% des 124.000 milliards de dollars présents sur le marché du "fixed income". Pour BlackRock, le segment qui devrait progresser le plus sera celui des ETF obligataires gérés activement. Il pourrait être multiplié par cinq d'ici 2030 à 1.000 milliards de dollars.

« Les ETF obligataires ont révolutionné l'investissement dans les titres à revenu fixe, car ils offrent un accès instantané, à des prix transparents, à des centaines d'expositions au marché obligataire, et ce de manière accessible à tous les investisseurs », commente Salim Ramji, responsable mondial d’iShares et des investissements indiciels chez BlackRock.

Le géant américain estime que plusieurs tendances viendront renforcer l'adoption des ETF obligataires par les investisseurs dont notamment la recherche de coûts moins importants et de plus de liquidité. Des évolutions réglementaires ont aussi permis récemment aux assureurs américains d'adopter plus librement ces produits.