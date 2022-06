BlackRock nomme une directrice de la durabilité pour la France

(NEWSManagers.com) - BlackRock a procédé à plusieurs recrutements au sein de l’équipe d’investissement durable pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Cette région a représenté plus de 60 % des flux durables en 2021 et 2020 pour la société de gestion.

Dans une note interne qu’a pu consulter NewsManagers, Stéphane Lapiquonne, responsable développement durable pour l’EMEA de BlackRock, annonce avoir réorganisé l’équipe BlackRock Sustainable Investing en trois piliers : les solutions clients, les solutions produits et l’engagement externe.

Ewa Jackson continuera à diriger le développement commercial en tant que directrice des solutions clients durables pour cette région. Elle aura un mandat étendu, où elle sera chargée de diriger une nouvelle équipe de spécialistes de durabilité ainsi que des responsables de la distribution afin de répondre aux objectifs de la durabilité des clients.

Ewa Jackson est entrée chez BlackRock en 2017 comme directrice de l’investissement responsable. Auparavant, elle a travaillé comme directrice de la stratégie fusions et acquisition des entreprises chez Deutsche Bank. Elle a également été associée au sein du financement à effet de levier chez Royal Bank of Scotland.

Trois spécialistes de durabilité ont été nommés

BlackRock a parallèlement annoncé la nomination de trois spécialistes de durabilité, chargés de travailler avec des équipes locales ainsi que BlackRock Investment Institute (BII) pour réaliser la stratégie commerciale de la société de gestion dans ces régions.

Julie Ansidei, jusqu’ici directrice de l’engagement externe pour l’EMEA chez BlackRock, deviendra directrice de la durabilité pour la France. Elle sera également membre du comité exécutif pour France, Belgique et Luxembourg. David Hickey a été nommé au même poste à Royaume-Uni. Charlotte Månsson rejoindra la société de gestion américaine en tant que directrice de durabilité pour la région nordique, basée à Copenhague. BlackRock compte nommer les directeurs de durabilité pour l’Allemagne et le Pays Bas d’ici fin d’année.

Julie Ansidei est arrivée chez la société de gestion américaine en mars dernier en tant que directrice de l’engagement externe pour l 'EMEA. Elle était chargée du développement de la stratégie et la politique d’engagement avec des parties prenants aux sujets de la durabilité et le chemin vers zéro émission carbone. Auparavant, elle a travaillé à l’Autorité des marchés financiers (AMF), où elle a été directrice de la stratégie et de la division de la finance durable. Elle a également été secrétaire du comité exécutif. Elle a aussi occupé le poste de conseillère de la stratégie en 2016 ainsi que directrice adjoint de la stratégie risques et recherche en 2010 chez le gendarme financier. Auparavant, elle a travaillé comme conseillère senior pour la régulation et les affaires internationales chez ANBIMA, l’association des marchés capitaux brésilienne. Elle a également été directrice des affaires européennes et internationales chez AMAFI et consultante senior chez Deloitte Consulting. Au début de sa carrière, elle a travaillé comme professeur à l’Université Paris Dauphine.

Charlotte Månsson arrive de Sustainalytics, ou elle était vice-présidente senior pour la stratégie et l’intégration des produits ESG. Auparavant, elle a été directrice des relations clients chez GES. Elle a également travaillé comme directrice commerciale et du marketing ainsi qu’analyste senior de durabilité chez RepRisk. Au début de sa carrière, elle a été consultant chez Fiserv Europe et Deloitte Consulting.

David Hickey, pour sa part, arrive du Lothian Pension Fund, où il était responsable de l’investissement durable depuis 2016. Au sein de ce poste, il a été chargé de l’intégration ESG au sein du processus du fonds actions ainsi que l’engagement actionnariale avec les entreprises. Il a été responsable de la mise en œuvre de la politique d’investissement responsable pour toutes les classes d’actifs ainsi que de l’évaluation de l’empreinte carbone pour tous les portefeuilles actions en 2018 et 2019. Il est entré chez le fonds pension britannique en 2011 comme gérant. Il a géré le fonds European Quality Fund et cogéré le véhicule Global High Yield Equity Fund. Auparavant, il a été gérant d’un fonds d’actions européennes small cap chez F&C Asset Management entre 2004 et 2010.