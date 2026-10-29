BlackRock monte à plus de 10% du capital de TP

BlackRock a franchi en hausse le seuil de 10% du capital de TP, apprend-on jeudi dans un avis publié sur le site de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Agissant pour le compte de ses clients et de ses fonds, le gestionnaire d'actifs américain détenait plus exactement, en date du 27 octobre, 5 993 268 actions du spécialiste de l'externalisation de l'expérience-client, représentant 10,01% du capital et 9,75% des droits de vote

Il est précisé que son franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions hors et sur le marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Dans son avis, BlackRock explique agir dans le cadre normal de ses activités, sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société .

Le groupe new-yorkais assure ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'un ou plusieurs administrateurs.

En Bourse, le titre TP grignotait 0,2% jeudi en fin de séance, sous-performant un marché parisien en hausse de plus de 1,2%. L'action progresse toutefois de 28% cette année, à comparer avec un repli de l'ordre de 1,8% pour l'indice SBF 120.