BlackRock met sur pied un fonds européen de titrisation mondiale

La plateforme mondiale de titrisation de BlackRock gère à ce jour plus de 158 milliards de dollars, dans le cadre de sa plateforme obligataire estimée à 1.200 milliards de dollars sous gestion. Sur la base de cette expertise, la société de gestion vient de lancer le BGF Securitised Fund (BGSFI2G), un OPCVM domicilié au Luxembourg qui retient un large éventail d’actifs titrisés notés Investment grade (IG ). Son portefeuille est composé de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS), d’ABS soit des produits adossés à des crédits (immobilier, étudiant, automobile…), d’obligations de prêts garantis (CLO) et de titres de créances hypothécaires commerciales (CMBS).

Le véhicule est investi sur les principaux marchés de la titrisation, notamment aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. Il est cogéré par Kate Galustian, Samir Lakhani, Ibrahim Incoglu et Daanish Siddiqui

Cette approche de gestion vise une faible corrélation avec les émissions obligataires « classiques ». Kate Galustian, responsable de l'équipe des actifs titrisés pour la zone EMEA et l’Australie chez BlackRock et co-gérante du portefeuille, a expliqué dans un communiqué : « Les actifs titrisés peuvent offrir des rendements attractifs et une faible sensibilité aux variations des taux d’intérêt par rapport aux obligations d’entreprises, ce qui est idéal pour les investisseurs souhaitant diversifier leurs placements au-delà des classes d’actifs obligataires traditionnelles. »

Valérie Riochet