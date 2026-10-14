BlackRock-Le bénéfice bondit au T3, la bonne tenue des marchés fait grimper les commissions

BlackRock BLK.N a annoncé mercredi une forte hausse de son bénéfice au troisième trimestre, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde ayant perçu des commissions plus élevées grâce à la gestion des fonds de ses clients.

L'action bondissait de près de 4% en pré-ouverture.

Le bénéfice de BlackRock s'est élevé à 1,66 milliard de dollars (1,48 milliards d'euros), soit 10,57 dollars par action, au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 1,32 milliard de dollars, soit 8,43 dollars par action, un an plus tôt.

Les actifs sous gestion — qui déterminent une grande partie du bénéfice — ont atteint 15,49 milliards de dollars, contre 13,46 milliards un an plus tôt.

Cette croissance s’explique à la fois par 134,5 milliards de dollars de nouveaux flux vers les ETF iShares, produits phares de BlackRock, et par la hausse des valorisations de ses investissements sur un marché boursier dynamique.

"Les fondamentaux du marché sont solides et bien étayés, avec des marges plus élevées et une dynamique de bénéfices catalysée par les nouvelles technologies", a déclaré le président-directeur général Larry Fink dans un communiqué.

Les flux nets vers les produits de dette de BlackRock se sont élevés à 78,2 milliards de dollars au cours du trimestre, ce qui témoigne d’un fort appétit des investisseurs malgré la récente forte correction des bons du Trésor.

POUSSÉE VERS LES MARCHÉS PRIVÉS

BlackRock a accéléré son expansion sur les marchés du crédit privé ces dernières années. Cette classe d’actifs génère généralement des commissions plus élevées que la principale source de bénéfices de la société, à savoir sa gamme d’ETF, dont les résultats dépendent de volumes importants d’entrées de capitaux pour progresser.

Le groupe a dévoilé ses plans visant à générer plus de 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires d’ici la fin de la décennie, dont plus de 30% proviendraient des marchés privés et de la technologie.

Le secteur du crédit privé fait l’objet d’une surveillance accrue de la part des investisseurs, préoccupés par l’exposition des banques aux entreprises de logiciels considérées comme particulièrement vulnérables aux bouleversements liés à l’IA, ainsi que par l’opacité des valorisations sur les marchés privés.

Le fonds HPS Corporate Lending Fund de BlackRock a vu ses demandes de rachat reculer à environ 11,5% des parts au cours du dernier trimestre, contre 13,3% au deuxième trimestre.

Bien que BlackRock ne ventile pas son chiffre d’affaires issu des marchés privés, les flux nets dans cette catégorie se sont élevés à 15,31 milliards de dollars au cours du trimestre.

(Rédigé par Utkarsh Shetti à Bangalore et Suzanne McGee à Providence ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)