BlackRock lance une gamme d’ETF actifs iShares

(AOF) - BlackRock annonce le lancement de cinq ETF actifs cotés en Europe qui permettent aux investisseurs d'accéder à des briques d'allocation d'actifs à faible coût "offrant un potentiel de génération d'alpha cohérent au cœur de leur portefeuille". Cette gamme est une combinaison puissante des compétences de gestion active de BlackRock et de l'envergure d'iShares, le leader mondial des ETF. La gamme permet aux investisseurs de créer des stratégies actives d'allocation à part entière ou comme composantes d'alpha alternatives dans des portefeuilles existants.

Les nouveaux fonds sont conçus pour surperformer leurs indices de référence et visent un alpha cohérent et récurrent avec une faible tracking error. Le processus d'investissement innovant s'appuie sur l'expertise de l'équipe d'investissement Systematic Equity de BlackRock.

Les nouveaux fonds offrent aux investisseurs un accès à la plateforme de gestion d'investissement de BlackRock, composée de plus de 220 professionnels de l'investissement systématique couvrant de multiples classes d'actifs, secteurs et régions.

"Ces nouveaux lancements s'appuient sur plus de 10 ans d'expérience dans l'utilisation de technologies de pointe telles que l'IA, les données alternatives et le machine learning pour produire des analyses et des vues à même de générer des rendements futurs", a déclaré Raffaele Savi, global head of BlackRock Systematic.

iShares est le leader mondial du marché des ETF avec plus de 1 400 fonds atteignant plus de 43 millions d'investisseurs.