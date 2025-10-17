 Aller au contenu principal
BlackRock franchit les 5% du capital & des votes de Ubisoft
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 15:55

La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 15 octobre 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 7 517 244 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits de vote, soit 5,58% du capital et 5,06% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.

Valeurs associées

UBISOFT
7,950 EUR Euronext Paris -7,41%
