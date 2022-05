BlackRock ferme définitivement deux ETF exposés à la Russie

(NEWSManagers.com) - BlackRock a annoncé la fermeture définitive de deux ETF exposés à la Russie. Il s'agit des ETF "iShares MSCI Eastern Europe Capped Ucits ETF" et "iShares MSCI Russia ADR/GDR Ucits ETF USD ". Ces deux fonds avaient déjà suspendus les souscriptions et rachats de parts et étaient suspendus de transactions sur les marchés. " En raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les conditions normales de négociation sur le marché sont restées sensiblement altérées, et une part importante des titres russes n'est toujours pas négociable actuellement pour les investisseurs étrangers non russes, explique le gérant américain. Par conséquent, BlackRock pense agir dans l'intérêt des actionnaires en fermant (ces deux ETF)"

Le groupe explique souhaite protéger la valeur des titres russes détenus par les fonds en procédant à des cessions de manière ordonnée afin d'essayer de restituer les produits aux actionnaires si une valorisation peut être réalisée. Les titres russes resteront donc dans les fonds jusqu'à ce qu'il soit possible, praticable et approprié, selon le gestionnaire, de liquider chacune des positions de manière ordonnée.

IShares indique dans des documentations réglementaires distinctes qu'elle retirera les fonds de la Bourse de Londres le 22 juin ou autour de cette date.