BlackRock fait le bilan de ses actions climat

(NEWSManagers.com) - BlackRock a voté contre les administrateurs de 53 entreprises pour leur incapacité à faire des progrès suffisants en matière de communication ou de gestion des risques climatiques entre juin 2019 et juin 2020. Le premier gérant mondial par la taille des actifs et plus grand actionnaire, avait identifié 244 entreprises qui n' avaient pas fait d' efforts suffisants pour intégrer le risque climat dans leurs modèles d' affaires ou leurs publications, selon le rapport annuel des activités d' engagement actionnarial mené par BlackRock Investment Stewardship.

Les 191 entreprises qui restent ont été placées " sous surveillance " . " Celles qui n' accomplissent pas de progrès importants risquent un vote contre la direction en 2021 " , indique le rapport.

BlackRock indique encore avoir eu 1.260 engagements portant sur les sujets d' ordre environnemental, soit une hausse de 299 % par rapport à l' année dernière.

BlackRock n' a soutenu que 6 % des propositions d' actionnaires sur l' environnement.

Au total, BlackRock a voté contre la direction (ou s' est abstenu) à 5.100 reprises au sein de 2.800 entreprises sur les 153.000 propositions présentées lors de 16.200 assemblées générales.

La firme est actuellement en train de revoir ses priorités en matière d'engagement et de politique de vote en vue de la prochaine saison des assemblées générales d'entreprises. Sandy Boss, la responsable de la durabilité de l'investissement chez BlackRock, s'attend à plus d'engagement et de vote sur les thèmes du changement climatique, des transformations technologiques et démographiques ainsi que ceux liés aux problématiques sociales et raciales.