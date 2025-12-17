BlackRock et l'investisseur Dalio aideront à financer les "comptes Trump"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Dalio au paragraphe 7)

L'investisseur milliardaire Ray Dalio aidera à financer les comptes d'investissement de l'administration Trump pour certains enfants du Connecticut, a déclaré mercredi le secrétaire au Trésor Scott Bessent, alors qu'une autre entreprise s'est engagée à verser une contribution équivalente à celle de ses employés.

L'engagement de M. Dalio s'inscrit dans le cadre d'un effort visant à obtenir des donateurs extérieurs supplémentaires dans chaque État américain. Vingt autres États américains envisagent d'ajouter des fonds d'État aux comptes financés par le gouvernement fédéral , a déclaré M. Bessent lors d'un événement consacré au programme destiné aux enfants nés entre 2025 et 2028.

L'initiative a été créée cette année dans le cadre de la loi "One Big Beautiful Bill" du président Donald Trump et a suscité une ruée des entreprises financières désireuses d'y participer. Le Trésor américain déposera 1 000 dollars sur des comptes d'investissement pour tous les enfants nés entre 2025 et 2028.

Par ailleurs, la société d'investissement BlackRock BLK.N est devenue mercredi la dernière entreprise à déclarer qu'elle verserait une contribution équivalente à celle du gouvernement américain pour ses employés.

Charter Communications CHTR.O , BNY BK.N , Block XYZ.N , Uber UBER.N , Visa V.N et Mastercard MA.N soutiennent également les comptes, selon l'administration.

L'entrepreneur Michael Dell et son épouse Susan ont également déclaré qu'ils verseraient 250 dollars supplémentaires sur les comptes de 25 millions d'enfants américains dans le cadre d'un engagement philanthropique de 6,25 milliards de dollars soutenant l'initiative.

Dans un message publié sur X, M. Dalio a déclaré qu'il ferait un don d'environ 75 millions de dollars pour égaler la contribution de 250 dollars des Dell en faveur d'environ 300 000 enfants du Connecticut, ajoutant: « Nous espérons que d'autresphilanthropes et dirigeants se joindront à cet effort en contribuant à des initiatives similaires dans leur État d'origine. »

Les comptes Invest America devraient ouvrir le 4 juillet 2026, mais les détails de leur fonctionnement ne sont pas encore connus. On ne sait pas non plus comment ils pourraient aider à stimuler l'épargne des Américains à faible revenu .

Les fonds, qui doivent être investis dans un fonds indiciel reflétant les performances du marché boursier, sont disponibles à l'âge de 18 ans pour l'éducation, la formation professionnelle, l'achat d'un premier logement ou la création d'une entreprise.

Le directeur général de l'Internal Revenue Service, Frank Bisignano, a déclaré que de plus amples informations sur ces comptes devraient être communiquées prochainement.