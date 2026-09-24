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BlackRock et IFM seraient sur le point de conclure un accord de 25 milliards de dollars concernant le centre de données Stack, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 10:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations contextuelles à partir du paragraphe 2)

Un consortium soutenu par BlackRock

BLK.N et IFM Investors serait en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir le portefeuille de centres de données de Stack Infrastructure dans la région Asie-Pacifique pour un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les investisseurs internationaux injectent massivement des capitaux dans le secteur en plein essor des centres de données en Asie, porté par la demande croissante en matière de cloud computing, d’intelligence artificielle et de services numériques.

Le groupe d’investisseurs, qui comprend l’Artificial Intelligence Infrastructure Partnership soutenu par BlackRock (AIP) et IFM, s’apprête à mener une due diligence sur ces actifs et espère parvenir rapidement à un accord avec le propriétaire de Stack, Blue Owl Capital OWL.N , selon le rapport.

Bloomberg avait rapporté en mai que Stack étudiait différentes options, notamment la cession de ses activités asiatiques dans le cadre d’une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars, et en juin que l’IFM et l’AIP figuraient parmi les soumissionnaires potentiels.

Basée à Denver, Stack exploite des centres de données sur les principaux marchés de la région Asie-Pacifique, notamment à Tokyo, Osaka, Sydney et Melbourne, selon son site web.

Les délibérations se poursuivent, et les négociations pourraient s'éterniser ou ne pas aboutir à un accord, ajoute l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement ces informations. BlackRock, IFM Investors, Stack Infrastructure et Artificial Intelligence Infrastructure Partnership n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

AIP, lancé fin 2024 avec l’intention d’investir initialement plus de 30 milliards de dollars dans des projets liés à l’IA, figure parmi les plus grands véhicules d’investissement au monde axés sur les centres de données et les installations énergétiques nécessaires au fonctionnement des applications d’IA. Nvidia, xAI, Microsoft et la société d’investissement MGX font également partie des investisseurs de ce partenariat.

Fusions / Acquisitions

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